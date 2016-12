Demna Gvasalia (Vetements & Balenciaga) verkozen tot meest invloedrijk modefiguur van het jaar

Demna Gvasalia studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, dus we kunnen als modeland een graantje meepikken van deze eer. Op de website van Business of Fashion staat de lezen dat hij het voorbije jaar het meest opviel en het meest invloed had op de mode.

Delen Deze turbulente periode in de modewereld werd vormgegeven door Demna Gvasalia.

'Deze turbulente periode in de modewereld - en de wereld daarbuiten - werd vormgegeven door Demna Gvasalia. De voorbije twaalf maanden heeft Georgische ontwerper een couture toets gegeven aan streetwear en evenzeer een streetwear toets aan zijn werk bij Balenciaga. Hij was zonder meer de meest invloedrijke stem in de mode van het voorbije jaar.'

Avant-garde

Gvasalia is één van de vaders van het avant-gardelabel Vetements, wat de mode op z'n grondvesten heeft doen daveren. Wat hij op de catwalk toont gaat lijnrecht in tegen wat we aanvaarden als elegant, tijdloos en mooi. Toch wordt hij de hemel in geprezen door de modepers en bloggers. Hij legt de nadruk op de kleren en benadrukt in interviews dat hij de snelheid waarmee modeontwerpen gedateerd zijn een problematisch en belachelijk gegeven zijn. Zelf koestert hij al zijn modeaankopen en draagt hij ze jaren.

Een foto die is geplaatst door VETEMENTS (@vetements_official) op 19 Dec 2016 om 4:06 PST

Stilstaan

Hoe hij zijn populariteit zelf verklaart? 'We zijn er gewoon op het juiste moment. En de modewereld is er zich ook van bewust dat sommige dingen aan herdenking toe zijn. Misschien dat we daarom zo'n impact hebben. Alleen al stilstaan bij de dingen en ze in vraag stellen, zorgt voor evolutie in de sector', aldus Gvasalia in een interview met Knack Weekend.

Delen Deze vicieuze cirkel draait maar rond en rond op een zeer hoog tempo en doodt alle creativiteit.

Het moordende modesysteem kan op weinig sympathie rekenen van de ontwerper. 'Het ganse systeem is gewoon kapot. Er is geen relatie meer tussen de creatieve visie en de commerciële visie. Deze vicieuze cirkel draait maar rond en rond op een zeer hoog tempo en doodt alle creativiteit in de modesector', liet hij optekenen door BoF.

Niet alleen een interessante ontwerper, maar ook een visionair dus. Geen wonder dat hij werd uitgeroepen tot persoon van het jaar. En naar alle waarschijnlijkheid zal ook in 2017 de invloed van Gvasalia groot blijven.