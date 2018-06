Delvaux brengt nieuwe handtas op de markt: 'Een must-have voor de multitaskende vrouw'

'Verrassend, veelzijdig en functioneel', zo omschrijft artistiek directeur Christina Zeller de nieuwste tas van Delvaux. 'De D to D tote is een must-have voor de multitaskende vrouw.' Omdat een vrouw op werkelijk alles voorbereid wil zijn, bewijst een praktische tas vaak haar nut. Dat demonstreert model Anna Cleveland in een ludiek campagnefilmpje voor Delvaux aan de Belgische kust.

Het filmpje is volgens Christina Zeller een knipoog naar ons Belgische gevoel voor humor. Ook het model werd er niet zomaar uitgepikt: 'Anna is een natuurlijke schoonheid en bezit een tijdloze elegantie.' Zeller vergelijkt haar met een prachtig Vlaams schilderij.

Delen De lederen D-hendel maakt deel uit van het historisch erfgoed van Delvaux en is verder gewoon erg praktisch

Een tas moet natuurlijk meer dan mooi zijn: 'Ze is pas functioneel wanneer er alle essentiële prulletjes in passen.' Voor Christina Zeller zijn dat sleutels, een gsm, make-up, wat geld, een iPad en misschien een pakje sigaretten. Anna Cleveland toont in het filmpje dat er heel wat meer in het Delvaux design gaat. Al draagt ze in werkelijkheid nooit zoveel bij zich: 'Enkel vitamines en een waterflesje.'

Het nieuwe design heeft niet toevallig de vorm van een D. 'De lederen D-hendel maakt deel uit van het historisch erfgoed van Delvaux en is verder gewoon erg praktisch', legt Christina Zeller uit. Verder bestaat de tas uit katoen en linnen en is ze bijna waterdicht. 'Dat en de zogenaamde double-porté, wat betekent dat je de tas op je schouder en op je arm kan dragen, maken het nieuwe design uniek', besluit de artistiek directeur.

De tas is verkrijgbaar in twee formaten en twee verschillende kleuren.