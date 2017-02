Deense modemerk Samsøe & Samsøe houdt sample sale in Antwerpen

Het Deense trendlabel Samsøe & Samsøe heeft voorlopig nog geen eigen flagship store in ons land en fans moeten zich behelpen met het aanbod in multibrand stores of de winkels in Nederland. Op 3 en 4 maart is de volledige collectie van het Scandinavische merk echter ook wat dichter bij huis beschikbaar. De Antwerpse showroom opent die twee dagen de deuren voor een sample sale.

Op vrijdag 3 maart van 13u tot 21u en zaterdag 4 maart van 11u tot 15u is de Samsøe & Samsøe-showroom open voor het grote publiek. U kan er terecht voor kleding en accessoires voor vrouwen en mannen aan aangepaste sampleprijzen. Let wel op, want er wordt enkel contant geld geaccepteerd.