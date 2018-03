De verborgen kosten van juwelen: consumenten vragen op sociale media inkijk #BehindTheBling

Hoeveel mensen weten precies waar hun goud en diamanten vandaan komen?

Niet zo veel, blijkt volgens Human Rights Watch (HRW). Wat de mensenrechtenorganisatie nog schokkender vindt, is dat ook de juwelenmerken vaak niet kunnen vertellen waar hun grondstoffen vandaan komen.

Druk uitoefenen

Deze trend wilde HRW veranderd zien en daarom lanceerden ze vorige maand de sociale mediacampagne #BehindTheBling. 'Wij willen dat mensen nadenken over de herkomst van hun juwelen', zegt Jo Becker van de kinderrechtendivisie van HRW.

Delen 'Er is niets glamoureus aan goud en diamanten die gewonnen worden door arbeiders, vaak kinderen, in dodelijke omstandigheden' Jo Becker, Human Rights Watch

'Belangrijker nog is dat we willen dat de consument dat duidelijk maakt aan de merken. We willen dat ze schrijven, tweeten en bellen naar de grote bedrijven en druk uitoefenen zodat het ertoe zal leiden dat goud en diamanten niet meer gewonnen wordt op plaatsen waar mensenrechten worden geschonden', zegt Becker.

Sinds de lancering van #BehindTheBling is de hashtag al meer dan 20.000 keer gebruikt op Twitter. Daarnaast hebben al meer dan 6000 mensen een brief geschreven naar een van de merken die een lage score kregen. In die brieven vragen ze meer openheid over de herkomst van goud en edelstenen.

Verborgen kosten

Kort voor Valentijn lanceerde HRW een rapport over de verborgen kosten van juwelen van dertien grote merken. Samen verdienen die meer dan 30 miljard dollar per jaar met goud en diamanten.

Het rapport beschrijft onder meer de omstandigheden waarin de waardevolle mineralen en metalen gewonnen worden. Bij het gevaarlijke werk in kleinschalige mijnen worden ook kinderen ingezet, die in sommige gevallen gewond raken of zelfs omkomen.

'De betaling is slecht, de werkomstandigheden verschrikkelijk en kinderarbeid geen uitzondering', laat Becker weten. 'Er is niets glamoureus aan goud en diamanten die op deze manier worden gewonnen.'

Uit het rapport bleek dat juwelier Tiffany's als enige een 'sterke' score haalt, gevolgd door Bulgari, Cartier, Pandora en Signet, die het etiket 'matig' krijgen. Merken als Chopard scoren 'zwak', terwijl drie merken, waaronder Rolex, niet reageerden op het onderzoek.

Kinderarbeid

Volgens de laatste cijfers van HRW zijn wereldwijd een miljoen kinderen aan het werk in mijnen, een meerderheid voor de winning van goud en edelgesteente. De meeste van deze praktijken vinden plaats in West- en Centraal-Afrika.

In Sierra Leone zag HRW duizenden jongens en jonge mannen aan het werk in diamantmijnen. Als betaling kregen ze enkel huisvesting, eten en werktuigen.

De organisatie heeft soortgelijke situaties kunnen illustreren in Ivoorkust waar kinderen uit buurland Burkina Faso vaak aan het werk worden gezet in artisanale goudmijnen. Volgens HRW verrichten zij hier 'slavenarbeid'. Ook in Zimbabwe zijn kinderen aan het werk in goudmijnen onder 'dodelijke omstandigheden'.

HRW stelt dat de praktijken niet exclusief zijn voor Afrika. Ook in Myanmar en in India hebben onderzoekers bewijzen verzameld van gedwongen kinderarbeid voor de winning van edelstenen. In India worden kinderen ook ingezet in het proces van zagen, slijpen en polijsten van edelstenen.

Becker zegt dat de campagne al tot positieve resultaten heeft geleid. Zo heeft de Duitse juweliersketen Christ onlangs afgesproken om samen te werken met HRW om een zuivere herkomst van zijn materialen te garanderen. 'We hebben iedereen duidelijk gemaakt dat we doorgaan met onze controles en iedereen ter verantwoording roepen indien nodig. Consumenten moeten dat ook doen', concludeert ze.