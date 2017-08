De SS18 mannentrends die vrouwen willen dragen

Hoewel de beleefdheid vraagt om 'vrouwen eerst' zijn het traditiegetrouw de mannenmodeweken die ieder seizoen de spits mogen afbijten. Het vrouwelijke geslacht moet voor haar trendrapport voor volgende zomer in principe nog wachten tot de modeweken in september, maar nu genderlabels meer en meer uit de mode raken en vrouwen tussen mannen op de runway lopen, houdt er niets ons tegen om even bij de mannen af te kijken.