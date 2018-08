De nieuwe shopuitbaters: 'Niemand is tegen duurzaamheid, toch?'

Adinda De Raedt opende de voorbije twee jaar drie boetieks met ecologische mode: F.A.A.M Women, Kids en Men. 'Er was vooral een grote vraag naar onze herenboetiek, die nu één jaar bestaat. Voor mannen zijn er amper shops die fair fashion aanbieden.' In de drie boetieks vind je vooral de Belgische, duurzame merken die Adinda en haar team zelf ontwerpen, zoals Munoman voor heren, en Froy & Dind voor vrouwen en kinderen. Toch windt de onderneemster er geen doekjes om: 'Wie écht duurzaam wil zijn, moet gewoon minder kleren kopen.' Zelf heeft Adinda maar vier outfits in haar kleerkast hangen.

