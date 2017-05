De meeste modemerken communiceren niet transparant genoeg

Carry Somers, de oprichtster van de organisatie Fashion Revolution, schrijft in het voorwoord van de nieuwe Index dat de complexiteit van de modeketen haar duidelijk werd na de ramp van Rana Plaza. 'De reis die kleren afleggen blijft voor een groot deel onzichtbaar. Ze starten hun leven op een veld om vervolgens langs verschillende fabrieken, in verschillende landen en door misschien wel honderden handen verder te reizen.'

Delen De reis die kleren afleggen blijft voor een groot deel onzichtbaar.

'Tragedies zoals Rana Plaza zijn te voorkomen, maar ze zullen blijven gebeuren zo lang merken en alle andere betrokken partijen niet transparant zijn en geen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en impact,' klinkt het bij Somers.

Hoe transparanter merken communiceren, hoe meer ze verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun daden en hoe meer actie er ondernomen kan worden tegen wanpraktijken. Om consumenten te informeren over dit gebrek aan transparantie stelden Fashion Revolution en Ethical Consumer samen de Transparancy Index op.

De meest en minst transparante merken

Van de honderd grootste modemerken publiceren er maar 32 openbaar over hun leveranciers. Dat is een teleurstellend cijfer. Adidas en Reebok scoren het hoogst in de Index, omdat zij van de 100 grootste merken het meest informatie publiceren over hun sociale beleid en milieubeleid, praktijken en impact. Marks & Spencer, Gap, Old Navy, Banana Republic, Puma en H&M volgen hen op in de lijst.

Dat merken bovenaan de Index prijken, wil niet automatisch zeggen dat ze ook echt duurzaam zijn. Volgens het rapport hebben ze nog een lange weg te gaan om zich volledig transparant en duurzaam te mogen noemen. Adidas en Reebok haalden met 49 punten immers niet eens de helft van het totaal aantal punten dat te behalen was.

Frappant is dat merken zoals Dior, het Chinese Heilan Home en s.Oliver 0 punten scoorden. Zij onthullen helemaal niets over de keten van hun modebedrijf. En ook merken zoals Chanel, Lacoste en Mexx bungelen onderaan de lijst. Het is dus zeker niet zo dat duurdere merken opener communiceren over hun productieketen.

Te moeilijk

Delen Als experts het al moeilijk hebben om informatie te vinden, hoe moeten consumenten dan aan nuttige informatie komen?

De non-profitorganisatie concludeert dat het veel te moeilijk is om te achterhalen of modemerken ethisch verantwoord zijn. Voor dit rapport moesten ze ellenlange dossiers doorploegen die vaak veel geblaat, maar weinig wol bevatten. Als experts het al moeilijk hebben om informatie te vinden, hoe moeten consumenten dan aan nuttige informatie komen? Fashion Revolution besluit dat overheden samen moeten werken om een duidelijk framework te creëren zodat merken niet meer kunnen kiezen om geen informatie te verschaffen. Transparantie is het startpunt voor een meer duurzame mode-industrie. Reden te meer om dit soort rapporten als alarmbel te zien en actie te ondernemen.