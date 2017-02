De kracht van de consument: grote retailers droppen Ivanka Trump producten

Eind januari bleek dat Nordstrom Ivanka Trump uit de lijst van designers geschrapt had, en dat je haar spullen niet meer bij hen kon kopen. Het is geen boycot, zo laat Nordstrom weten aan Forbes, maar een logische beslissing. "We maken onze keuzes gebaseerd op hoe goed of hoe slecht bepaalde producten en merken het doen. Het is belangrijk dat we onze bestaande merken ieder jaar herevalueren en berekenen wat hun aandeel is in ons bedrijf. Ieder jaar schrappen we zo'n 10% van ons bestand, en vullen we dat aan met nieuwe namen en producten." Met andere woorden: de spullen met Ivanka Trumps naam op gingen steeds minder over de toonbank, en dat is allerminst onverwacht.

Nordstrom was immers één van de namen op de lijst met retailers die direct of indirect steun verlenen aan de familie Trump, een lijst die opgesteld werd door de Amerikaanse marketeer Shannon Coulter onder de #GrabYourWallet campagne. De campagne moedigde consumenten aan om geen spullen van deze merken meer aan te schaffen en om brieven te schrijven naar de managers in de hoop het assortiment aangepast te krijgen. Op twitter gingen ook filmpjes de ronde van vrouwen die in grootwarenhuizen deden alsof ze zich afschuwelijk brandden aan de handtassen van Ivanka Trump.

Ook een andere retailer op die lijst, Neiman Marcus, blijkt nu gezwicht. Wie op de website van de department store de naam Ivanka Trump intikt krijgt geen enkel resultaat, hetzelfde geldt voor de website van luxeretailer Bergdorf Goodman dat onder de vleugels van de Neiman Marcus Group valt. Het is niet duidelijk of de producten nog in de fysieke winkels in de rekken liggen, maar online zijn ze wel degelijk geschrapt, aldus een persverantwoordelijke aan Teen Vogue. Ook Neiman Marcus baseert zich op 'de productiviteit' van het koopwaar, en noemt het dus ook geen ban, maar een rechtstreeks gevolg van waar consumenten hun portefeuille voor openen.

Of je het nu eens bent met dergelijke campagnes of niet, #GrabYourWallet toont wel de kracht die je als consument kan uitoefenen op de industrie. En dat is een ontzettend belangrijk signaal. Mensen voelen zich immers maar wat vaak machteloos wanneer ze lezen over het gebruik van bont, duurzame mode of namaakpraktijken en beweren dat één persoon het verschil niet kan maken. Het is nu duidelijk dat bewust je vinger op de knip houden echt wel resultaat kan boeken.