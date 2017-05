De kater na het binge shoppen: 'We kopen wat we niet nodig hebben en de euforie is van korte duur'

Onderzoekbureaus Nuggets, TNS en SWG deden onderzoek naar het koopgedrag van Europeanen en Aziaten in opkomende streken. Wat blijkt? Een heel groot deel koopt veel meer kleding, schoenen, handtassen en accessoires dan nodig. Dat is waarschijnlijk geen grote verrassing, want wie heeft nog nooit een miskoop begaan? Shoppen wordt bovendien in onze maatschappij niet alleen aan het nutigge, maar ook aan het aangename gekoppeld. Een dagje shoppen wordt beschouwd als ontspanning.

Twee derde van de inwoners van Hong Kong zei meer kleding te hebben dan nodig was. Datzelfde gold voor 60 procent van de Chinezen, en ongeveer de helft van de Europeanen die werden bevraagd.

Ongelukkig

'Mensen worden niet gelukkiger van winkelen, want de euforie over het gekochte is meestal tijdelijk', constateert Greenpeace. Bijna de helft van de kopers geeft aan dat de opwinding over de nieuwe aankoop al binnen een dag verdwenen is. 'Ze beseffen meestal ook dat ze al te veel kleding hebben.'

De milieuorganisatie zegt dat 'overconsumptie van mode diep geworteld zit in onze dagelijkse cultuur, zowel in Europa als in opkomende economieën zoals China.'

Van de bevraagde Chinezen gaf 40 procent zelfs aan "excessief" en "dwangmatig" te winkelen, namelijk één keer per week of vaker. Jonge vrouwen met een hoog inkomen zijn hier het meest gevoelig voor. De gemiddelde consument koopt volgens het onderzoek ongeveer één of twee keer per maand kleding.

Sociale media

Volgens Greenpeace wordt het koopgedrag beïnvloed door de sociale omgeving van mensen en hun mediagebruik. Sociale media als Instagram, Pinterest, Facebook of WeChat zouden in China de kooplust aanjagen.

Greenpeace lanceerde in 2011 de Detox my Fashion Campaign, gericht op een schonere textielindustrie. Bijna tachtig kledingmerken en toeleveranciers hebben sindsdien beloofd hun keten op te schonen door schadelijke chemicaliën te weren uit het productieproces.

Voor een gezonde planeet moet er echter meer gebeuren, zegt Greenpeace. 'We moeten de manier waarop we consumeren veranderen en iets doen aan onze niet-duurzame levensstijl. We zouden geluk niet in winkelcentra en webwinkels moeten zoeken, maar op andere plaatsen.'

Vervuiling

'Mode heeft altijd een prijs, en in de 21ste eeuw wordt die betaald door miljoenen uitgebuite textielarbeiders, vooral in Azië, en door de planeet', zegt de milieuorganisatie in het rapport. 'De industrie blijft groeien en is een belangrijke wereldwijde waterverbruiker en vervuiler.'

Voor de productie van bijvoorbeeld katoen, viscose, polyester en andere synthetische materialen, worden water, olie, kolen, katoen en hout gebruikt. De textielindustrie vervuild de waterwegen volgens Greenpeace met ongeveer 3500 chemicaliën.

(IPS/LP)