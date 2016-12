De aantrekkingskracht van Asics, de leermeester van Nike

Globalisering heeft een geinige bijsmaak. Ooit al eens aan Amerikaan 'Adidas' horen uitspreken? Of uw buurman 'Nike'? Het internet bulkt van de filmpjes die mensen leren hoe je een merknaam moet uitspreken ('Proenza Schouler', iemand?) om zo je waarachtigheid niet te verliezen. Een populaire hit binnen deze sector is ook Asics, het Japanse sportswearbrand dat zijn naam ontleent aan het acroniem voor Anima Sana In Corpore Sano. A-siks dus, en niet E-siks. Of, om het volledig op zijn Japans te houden: Ashikkusu.

...