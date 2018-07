Club Congé met Toos Franken: 'Ik reis het liefst naar afgelegen plaatsen waar geen mensen zijn'

De Kempense Toos Franken richtte in 2014 haar eigen label op. De ontwerpster focust op minimalistische vrouwenkleding en volgt het ritme van de slow fashion. Ze maakt zowel collecties als op maat gemaakte creaties. Na het openen van een eigen winkel in Balen zwaait ze in september de deuren open van een tweede shop in de Antwerpse Nationalestraat.

Ben je een fan van de zomer? Hoe lang zou jouw ideale zomer duren?

TOOS FRANKEN: Ik ben fan van de zomer, want iedereen wordt stukken gelukkiger. Wat ook logisch is aangezien we allemaal natuurlijk licht nodig hebben.

De ideale zomer duurt voor mij net lang genoeg zoals hij is, zolang het droog blijft in de lente en herfst. Ik hou wel van de variatie van de seizoenen: de kleuren in de herfst, het leven in de lente, de onmeetbare stilte in de winter. Maar dat is misschien ook een stukje beroepsmisvorming. De boeiendste collectie - voor mij persoonlijk - is de winter. Dan dragen we laagjes over elkaar heen en zitten we lekker ingeduffeld in verschillende stoffen en texturen.

Wat was de beste zomer van je leven?

TOOS FRANKEN: Het is moeilijk om eentje te kiezen die er expliciet uitspringt. Mijn zomer in Nieuw-Zeeland zal waarschijnlijk wel als winnaar uit de bus komen. Dat was tijdens onze Belgische winter, die ik als zomer heb doorgebracht. Ik heb er het land doorkruist met mijn toenmalige vriend, een Nieuw-Zeelander.

Om een land zo te beleven met een local is ongelofelijk. Alle verborgen plekken komen aan bod, je leeft echt zelf als een local op die manier. Een onbetaalbare ervaring.

De runner up aan die zomer is uiteraard de zomer van 2015, waarin onze oudste zoon werd geboren. En ook 2013, toen mijn vriend Europees kampioen BMX is geworden. We zijn toen gaan rondtrekken in het zuiden van Frankrijk aan de Atlantische kust en hadden een goed gevulde zomer met vrienden en festivals. Dat soort zomers liggen de laatste jaren wat stil, door het 'volwassen' worden: verbouwen, kinderen en drukke jobs houden ons bezig.

Kan je gemakkelijk ontspannen op vakantie?

TOOS FRANKEN: Ik kan niet makkelijk ontspannen op vakantie en heb zeker een paar dagen nodig om te acclimatiseren. Meestal ben ik tegen het einde van een trip wel relaxed, behalve de dag voor vertrek. Dan denk ik al weer heel erg aan alle dingen die op mijn to-do lijst staan.

Heb je ooit een zomerlief gehad?

TOOS FRANKEN: Zeker en vast, hoewel ik al best vroeg serieuze relaties had die zomers meedraaiden.

Wat is je favoriete zomerbestemming? En waarheen trek je deze zomer?

TOOS FRANKEN: Het zuiden van Portugal vorige lente was ongelofelijk ontspannend. We zijn er slechts drie nachten geweest, maar toch voelde het als een stukje herbronnen.

Deze zomer zijn we opnieuw naar de Atlantische kust in Frankrijk gereden, deels uit nostalgie naar onze trip in 2013. Dit keer hadden we onze twee kinderen mee.

Op mijn wishlist staan nog veel bestemmingen. Er is nog zoveel dat ik wil zien, zoveel ongerept gebied. Ik reis liever naar afgelegen plaatsen dan toeristische trekpleisters. Massatoerisme is echt niets voor mij. Op plaatsen waar weinig of geen andere mensen rondlopen, voel ik me het best op mijn gemak. Ik zeg soms wel eens voor de grap dat ik niet van mensen hou en waarschijnlijk zit daar wel een stukje waarheid in (lacht).

Wat is je favoriete bezigheid bij slecht weer?

TOOS FRANKEN: Een goed boek lezen en keuvelen met vrienden en familie bij een fles wijn.

Zonneklopper of schaduwzoeker?

TOOS FRANKEN: Beiden, mijn huid verdraagt geen zonnecrème dus noodgedwongen moet ik ook wel de schaduw opzoeken.

Solo, romantisch met twee, met het gezin of in groep?

TOOS FRANKEN: Met twee of met het gezin. En als het in groep moet, liefst een select clubje van mensen die ik zelf mag uitkiezen.

Wat draag je zelf het liefst tijdens de zomermaanden?

TOOS FRANKEN: Katoen en zijde, niet te vast op het lichaam.

Bestaat er zoiets als vestimentaire zomerblunders?

TOOS FRANKEN: Té kort en té bloot. Maar dat geldt jammer genoeg niet enkel voor de zomer (lacht).

Wat was de eerste reis die je ooit (alleen) maakte?Wat herinner je je er nog van?

TOOS FRANKEN: De trip naar Nieuw-Zeeland was de eerste trip ooit die ik helemaal alleen maakte. Door een storm op Heathrow werden alle vluchten afgelast of omgeleid. Daardoor kwam ik pas op zondagnamiddag aan in Sydney, terwijl ik donderdagochtend vertrokken was in Brussel. Van Brussel moest ik naar Londen en van daaruit naar Hawaï via Vancouver. Je kunt je voorstellen dat de bagage die trip niet heeft gevolgd en dus ook nog twee weken zoek was!

Daarvoor was ik vooral op schoolreis geweest, naar Parijs en Berlijn. Dit was dus een hele onderneming als eerste echte reis.

Wat is je favoriete stad ter wereld?

TOOS FRANKEN: Queenstown in Nieuw-Zeeland. Ik heb gewoon mijn hart verloren in dat land. Ik ben sindsdien nog niet terug geweest. Wie weet wordt mijn luchtbel doorprikt als ik terugga?

Welke reis zou je nooit opnieuw doen?

TOOS FRANKEN: Een klein dorpje in de buurt van Manchester, om een zomer bij mijn vriend te verblijven. Het regende, het dorp was doods, er was niets te zien en niets te doen.

Wat ontbreekt er nooit in je reiskoffer?

TOOS FRANKEN: GSM, tandenborstel en mijn portefeuille inclusief foto's van de mensen die ik graag zie. En bodylotion, foundation en mascara heb ik ook steevast bij.

Wat is je favoriete soort reis?

TOOS FRANKEN: Ik trek liefst naar een natuurbestemming of ga op korte trip. Nieuwe uitdagingen op reis die me fysiek uitputten, en daardoor ook mentaal, scoren ook hoog op mijn lijst.

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit meebracht?

TOOS FRANKEN: Een helblauwe ring. Ik droeg hem elke dag, behalve tijdens het lopen. Op een dag kwam ik thuis en bleek dat de poetsvrouw van mijn mama hem per ongeluk had laten vallen. De ring was van glas en dus onherstelbaar. Het is al een tijd geleden, maar zelfs nu vind ik het nog steeds heel spijtig.