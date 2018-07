Club Congé met Tim Van Steenbergen: 'In de zomer kleed ik me zo simpel mogelijk: short, T-shirt en flipflops'

Tim Van Steenbergen creëerde voor Bokrijk een tentoonstelling rond plattelandskleding van de boeren van weleer. In de expo blikt hij terug, maar legt hij ook linken met het hoe we momenteel met kleding omgaan. Ook ontwierp de ontwerper een collectie praktische, hedendaagse kleding voor de medewerkers van Bokrijk.

Wat was de beste zomer van je leven?

TIM VAN STEENBERGEN: 'Dat is meteen een moeilijke vraag (lacht). Je hoopt telkens dat de volgende zomer de beste zomer van je leven zal zijn, zeker? Ieder seizoen kent hoogtes en laagtes.

Ik hou wel van de zomer, omdat je half buiten kan leven. Drie jaar geleden zijn we verhuisd naar dit herenhuis in Antwerpen, waar we wonen en werken. Dat heeft wel een grote impact op me gehad. Hiervoor woonde ik altijd in appartementen en had ik dus geen eigen tuin. De eerste keer dat we op ons eigen terras hebben gegeten zal me nog lang bij blijven. Er stonden nog geen meubels in het huis, want we moesten nog verbouwen, maar het was echt een magisch moment.

Het is ook fijn om in de zomer thuis te zijn, te genieten van de lange dagen, het licht en werken of lezen in mijn tuin.'

Is er een zomer die je leven in goede of slechte zin veranderd heeft?

VAN STEENBERGEN: 'Ik ben niet zo'n extreem persoon. Ik verander niet alles op basis van één gebeurtenis, maar denk lang na over dingen. Een specifieke zomer die me veranderd heeft is dus moeilijk te bedenken. Het verhuizen naar mijn huidige woonst komt opnieuw in me op. Het was de zomer dat we het atelier van Deurne hebben gesloten en in Antwerpen kleiner opnieuw zijn begonnen. Het moest allemaal niet meer zo groots. Ik werk en woon hier en dat is heerlijk.'

Wat is je favoriete zomerboek?

VAN STEENBERGEN: 'In de zomer lees ik graag klassiekers. Vertalingen van Virginia Woolf of Tolstoi. Grote, dikke, moeilijke literatuur. Tijdens de zomer kan ik me daar dan aanzetten, terwijl ik er tijdens het jaar de tijd niet voor vind. Ik ben nu begonnen in 'De Uitreis' van Virginia Woolf, die is pas verschenen in vertaling.

Voor mij zijn Oorlog en Vrede en Anna Karenina echte zomerboeken. Uren aan een stuk lezen in een boek waar je echt je tanden in kunt zetten. Heerlijk is dat.'

Wat is je favoriete zomerbestemming?

VAN STEENBERGEN: 'Italië, toch wel. De mix van het goede weer, het lekkere eten, de boeiende cultuur, de schoonheid van het land: Italië heeft echt iets speciaal. Dit jaar ga ik twee keer naar Italië tijdens de zomer. Een keer naar Puglia en de tweede keer naar Umbrië. Als ik er even tussenuit wil, is Italië mijn eerste keuze.'

Heb je ooit een zomerlief gehad?

VAN STEENBERGEN: 'Zo een liefde die maar een zomer duurt? Ja, dat heeft iedereen wel eens gehad zeker? (lacht) Na de zomer kom je tot het besef dat het maar een zomerse bevlieging was. In de zomer vloeit de de Aperol Spritz wat rijkelijker, iedereen is vrolijk. En daarna kom je terug bij je zinnen.'

Hoe lang zou jouw ideale zomer duren?

VAN STEENBERGEN: 'Vier maanden. Ik hou ook echt van een koude, witte winter. IJskoud, met sneeuw. Dat vind ik heerlijk. Die verschillende seizoenen moeten er dus zeker zijn. Dat er in de zomer veel licht is, vind ik heerlijk. De tussenseizoenen vind ik dan weer minder inspirerend. In België zijn die voornamelijk nat en grijs.'

Zonneklopper of schaduwzoeker?

VAN STEENBERGEN: 'Schaduwzoeker. Ik heb niet de huid om in de vlakke zon te liggen. Ik moet me insmeren met factor vijftig en onder een parasol blijven.'

Soloreiziger, liefst met z'n tweeën of in groep op vakantie?

VAN STEENBERGEN: 'Liefst met twee. Solo is niets voor mij. Met twee vind ik leuk, dan kan je samen eten en daarvan genieten. Lekker eten op reis vind ik namelijk heel belangrijk. Het is gewoon leuk om samen dingen te beleven en daar dan over te praten. Zeker als koppel is dat fijn, want je kan even volledig genieten van elkaar en hoeft geen aandacht te besteden aan andere mensen.

In groep is ook wel leuk, maar vooral voor enkele dagen. Als het langer duurt, moet je rekening gaan houden met al die verschillende mensen en hun meningen.

Een skireis is in groep wel leuk, want dan weet je heel goed wat de dagplanning zal zijn en is er geen discussie mogelijk.'

Heb je een favoriet zomerliedje?

VAN STEENBERGEN: 'Dat wisselt. Tijdens de zomer zet ik meer tango en fado op. En Charles Aznavour. Het is een zwoeler seizoen en dat hoor je aan de muziek. In de winter luister ik dan weer meer naar jazz.

Dikwijls komt er een zomerhit uit en die liedjes doen je dan denken aan een bepaalde zomer. Denk maar aan 'Get Lucky' van Daft Punk. Daar heb je meteen herinneringen bij. Wat was de zomerhit van vorig jaar weer?'

Was dat niet Despacito?

VAN STEENBERGEN: 'Oei, ja, dat was m'n ding niet.' (lacht)

Ben je een festivalganger?

VAN STEENBERGEN: 'Niet echt. Ik hou niet van een massa mensen. Als kind ben ik wel veel naar Werchter geweest, samen met mijn tante. Naar Werchter ben ik blijven gaan tot mijn twintigste, maar daarna ben ik ermee gestopt omdat er gewoon te veel mensen rondlopen.

Geef mij maar een klein, gezellig, intiem stadsfestival. Ik ga bijvoorbeeld graag naar de activiteiten van De Zomer van Antwerpen. En dit jaar wil ik graag eens naar Jazz Middelheim afzakken.

Ik kom van Turnhout en daar had je Open Tropen, na de examens. Een klein, persoonlijk festivalletje. Dat was zalig.'

Heb je een favoriet zomerterras?

VAN STEENBERGEN: 'Buiten mijn eigen terras is er hier in de buurt Bar Vert, dat is heel gezellig. Van zodra het lente wordt, kunnen we daar heerlijk lunchen op het terras. Ik ben hier verwend in deze buurt. We hebben nu ook Pakt in het Groen Kwartier, dat heeft ook leuke en rustige terrasjes. Je blijft wat in je buurt hangen. Het centrum van Antwerpen is wel mooi, maar dat is heel toeristisch en druk. Hier kom je mensen tegen die hier wonen, die je kent. Ik hou van het dorpsgevoel dat je hier hebt.

In welke outfit voel jij het best in de zomer?

VAN STEENBERGEN: 'Zo simpel mogelijk. Een short, een T-shirt en sandalen of flipflops. Tijdens de warme maanden kleed ik me liefst zo ontspannen mogelijk. Zeker geen kostuum of hemd. Ik wil daar gewoon niet te veel mee bezig zijn tijdens de zomer.

In mijn collecties stop ik daarom ook jurken die niet te complex zijn, die je gewoon kunt aantrekken om naar buiten te wandelen zonder er te veel bij stil te staan. Zo kan je er als vrouw goed gekleed uitzien op een relaxte manier. Een jurk is meteen een outfit, dat is handig aan kleding voor vrouwen.'

Is er een geur die je associeert met de zomer?

VAN STEENBERGEN: 'Lavendel en jasmijn. We hebben jasmijn in de tuin en dat heeft een erg intense geur. Wanneer die gebloeid heeft, weet je dat zomer aangebroken is. Daarna wordt de natuur echt heel groen. Sinds ik een tuin heb, vind ik het leuk om te luisteren naar het ritme van de natuur.'

Is er iets dat nooit ontbreekt in je koffer?

VAN STEENBERGEN: 'Oortjes voor muziek: zeker op het vliegtuig zonder ik me graag af. Verder ook een zonnebril en zonnecrème factor vijftig, anders komt het niet goed. Ik neem ook steevast een reisboek mee. Documentatie over de bestemming vind ik heel belangrijk, want ik weet graag waar ik naartoe trek en wat ik op mijn bestemming zeker niet mag missen.'

Wat vind jij een onderschatte en/of overschatte reisbestemming?

VAN STEENBERGEN:: 'Ik ben kieskeurig in het selecteren van mijn vakanties, dus ik kom niet vaak bedrogen uit. Een land waar ik van vreesde dat het heel toeristisch zou zijn, maar blij verrast ontdekte dat het er niet druk was, is Portugal. Een prachtige reisbestemming, met rustige stranden, woeste natuur, lieve mensen en heerlijk eten. Het is veel mooier en authentieker dan ik dacht.

Waar je me niet snel zal zien, is Knokke. Ik ga liever naar de Nederlandse kust, daar is het rustiger.

Las Vegas vond ik dan weer wel geweldig, terwijl ik verwacht had het vreselijk te vinden en mensen me het hadden afgeraden. Dat zoiets megalomaan kan bestaan, is ongelooflijk. Ik ben er vier dagen geweest en heb me de ogen er uitgekeken. Na die vier dagen was ik er ook wel klaar mee. Eigenlijk is alles tof om eens te zien. Je moet er daarom nog niet gaan wonen (lacht).