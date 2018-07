Club Congé met Lize Feryn: 'De beste zomer van mijn leven beleefde ik deze winter in Kaapstad'

Lize Feryn (25) is model en actrice in binnen- en buitenland, bekend van onder meer de televisiereeksen 'In Vlaamse velden' en '#hetisingewikkeld'. Als model liep ze al shows voor ­Calvin Klein, Natan en United Colors of Benetton. Met haar zussen Yanne en Mira richtte Lize het handtassen­label Feryn op. In hun atelier in Deerlijk combineren ze hun passie voor ambacht en creatie.

Wat was de beste zomer van je leven?

LIZE FERYN: Een atypisch antwoord, maar mag ik voor de voorbije winter kiezen? Ik ben voor drie maanden naar Kaapstad getrokken, waar het hartje zomer was. Geen winterjassen dus, maar bikini's en zomerkleedjes. Niet skiën, maar surfen en bergbeklimmen. Cocktails in plaats van glühwein. Zo kon ik heerlijk bruingebakken aan ons Belgische voorjaar beginnen.

Wat is je ultieme zomerboek?

LIZE FERYN: Of het een zomerboek is, weet ik niet, maar Invisible van Paul Auster heb ik heel graag gelezen. Het is zo'n boek dat je wanneer het uit is nog eens opnieuw wil lezen met een andere blik.

Heb je ooit een zomerlief gehad?

LIZE FERYN: Ik heb nooit zomerliefjes gehad. Ik was altijd redelijk schuchter op dat vlak. Vriendinnen sloegen op kamp altijd een jongen aan de haak voor een week of twee, maar ik durfde dat niet.

Wat is je favoriete zomerbestemming?

LIZE FERYN: Deze winter ben ik verliefd geworden op Kaapstad. Het een stad waar alles kan. In Kaapstad wordt het beste van alle werelden verenigd: prachtige natuur, zalig weer, bergen, oceanen, pinguïns op een strand, heerlijk eten. Ze zien mij er zeker nog terug.

Waarheen trek je deze zomer?

LIZE FERYN: Deze zomer wordt een festivalzomer. Waarom weg uit België als hier zoveel te doen is?

Na de zomermaanden een reis in het verschiet?

LIZE FERYN: In oktober zijn er plannen voor Thailand. Aster en ik zijn er nog nooit geweest, dus het leek ons heerlijk om het daar eens te gaan verkennen.

Hoe lang zou je ideale zomer duren?

LIZE FERYN: Eeuwig. Ik ben echt een zomermens. Net daarom probeer ik in de winter ook altijd een zonnige bestemming te kiezen om toch even aan de kou te ontsnappen.

Naaktstrand of toch maar liever mét badpak?

LIZE FERYN: Doe maar met badpak. Ik ben zelf niet echt preuts, maar heb weinig nood aan het zien van lelijke naakte mannen. Een zwembroek maakt het toch een tikkeltje minder ongemakkelijk.

Zonneklopper of schaduwzoeker?

LIZE FERYN: Iets tussen de twee. Een uurtje of twee in de zon, om daarna af te koelen in de schaduw. Ik wil wel graag een kleurtje, maar niet zo graag dat ik mijn hersenen vrijwillig laat koken tot ze gaar zijn.

Solo, romantisch met twee of in groep?

LIZE FERYN: Ik merk dat als ik alleen op avontuur vertrek, ik me binnen de kortste keren met nieuwe vrienden omring. Romantisch met twee is sinds kort natuurlijk ook helemaal mijn ding. Aster en ik deden in juni een roadtrip, wat heel goed is meegevallen. Ik kan niet wachten tot we samen weer op avontuur gaan.

Wat is je favoriete zomerfestival?

LIZE FERYN: Ik moet toch clichégewijs voor Tomorrowland kiezen. Je waant je voor drie volle dagen in een magische wereld, waar je feest kan vieren met mensen van over de hele wereld. Een heel unieke ervaring als je het mij vraagt.

Aan welke ijssmaken kan jij niet weerstaan?

LIZE FERYN: Geef mij maar frozen yoghurt! Passievruchtsmaak met verse frambozen en aardbeien. Het water komt me al in de mond als ik eraan denk.

Wat was de eerste reis die je ooit alleen maakte?

LIZE FERYN: De eerste reis die ik ooit alleen maakte ging naar Milaan. Ik was achttien en kreeg een aanbieding om in Milaan modellenwerk te gaan doen. Wat oorspronkelijk drie weken zou duren, is me zo goed bevallen dat ik er uiteindelijk zes maanden ben gebleven. Van een internaat waar ik twee uurtjes per week de schoolmuren mocht verlaten naar absolute zelfstandigheid. De stap kon niet groter zijn en de vrijheid kon niet zoeter smaken.