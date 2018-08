Christian Wijnants lanceert eerste schoenencollectie

De ontwerper liet zich, net als voor de kledij van zijn komende herfst- en wintercollectie, inspireren door Perzië en het Midden-Oosten. Levendige tinten, royale materialen en een riant kleurenpalet domineren de schoenenlijn. Fragmenten uit het Oosten in excentrieke en kleurrijke prints vormden de voedingsbodem voor de gelaagde collectie. Wijnants koestert de ambitie om zijn schoenencollectie de komende seizoenen verder uit te breiden met nieuwe ontwerpen en tijdloze favorieten.

De schoenen zijn vervaardigd uit Italiaans leder door middelgrote familie-ateliers in Marche. Deze Italiaanse regio staat gekend als het epicentrum van vakmanschap en doorgedreven knowhow in kwalitatief schoeisel. De eeuwenoude stiel van een volleerde schoenmaker die een schoen van begin tot eind met de hand in elkaar zet, wordt er nog van vader op zoon doorgegeven. Het hoeft dus niet te verbazen dat Wijnants zijn schoenen hier laat produceren.