Chiara (30) verkoopt bruidsjurken: 'Bridezilla's willen gewoon dat alles perfect is. Ik begrijp dat'

De modewereld is geen voor de hand liggende sector, met zware concurrentie en veel onzekerheid. Wie waagt het vandaag nog om mee in het familiebedrijf te stappen? Chiara De Vlieger waagde de sprong in Marylise & Rembo Styling, het bruidsmodebedrijf van haar familie.