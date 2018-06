C&A belooft nog duurzamer te worden: 'Kleren waarbij we mensen, dieren en omgeving respecteren'

Winkelketen C&A wil er tegen 2020 voor zorgen dat twee derde van het kledingmateriaal uit gecertificeerd biologisch katoen bestaat. Nu is dat 65 procent en in 2016 was dat nog maar 53 procent.

Bovendien worden oude of bedreigde bosproducten uit de bevoorradingsketen vermeden, en lanceerde C&A onlangs haar eerste lingerielijn vervaardigd uit gerecycleerde nylon en gecertificeerd volgens de Global Recycled Standard.

Dat zorgde ervoor dat de winkelketen meer dan 1,3 miljoen kledingsstukken op de markt bracht die het Cradle-to-Cradle (C2C)-certificaat dragen. Dat certificaat is de strengste en meest betrouwbare maatstaf voor uiterst duurzame producten. 'We bieden collecties aan die geproduceerd zijn aan hoge sociale standaarden, met 100% veilige en niet-giftige materialen, 100% hernieuwbare energie en 100% gerecycleerd water', zegt Jeffrey Hogue, Global Chief Sustainability Officer van C&A.

Slechte imago van de kledingindustrie opkrikken

Het produceren van grondstoffen voor T-shirts, broeken en andere kledingstukken vergt behoorlijk wat energie en is slecht voor het milieu. Om dat slechte imago op te krikken, proberen winkelketens zoals C&A het beter te doen. 'Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van hoe we onze kleding ontwerpen en inkopen door ervoor te zorgen dat ze ingekocht en gemaakt wordt op een manier die mensen, dieren en de omgeving respecteert', aldus Hogue.

In 2017 verminderde C&A haar CO2-uitstoot met 15 procent en de watervoetafdruk met 14 procent. Het doel is om het nog beter te doen en zo de impact op het klimaat nog kleiner te maken.