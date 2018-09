Burberry zal onverkochte producten niet langer vernietigen

In 2017 vernietigde het luxemerk voor meer dan 28 miljoen pond (31 miljoen euro) aan producten. Het verbranden van onverkochte producten, in plaats van ze tegen spotprijzen te verkopen, is een courante praktijk bij luxemerken en grote ketens. Ze zien het als een manier om hun intellectuele eigendom te beschermen en namaak tegen te gaan.

Lees ook: Burberry verbrandt miljoenen aan stockkleding

Burberry heeft nu een strategie ontwikkeld om verspilling tegen te gaan. Het zal meer inzetten op hergebruiken, herstellen, weggeven en recycleren. Tegelijkertijd kondigde Burberry aan dat het niet langer bont zal gebruiken. De bestaande producten met bont zullen geleidelijk verdwijnen. 'Moderne luxe betekent sociaal verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk tegenover het milieu', aldus Marco Gobbetti, de algemeen directeur van het merk.