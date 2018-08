Breigoedfabrikant Cousy: 'Produceren in België heeft niets dan voordelen'

Gespecialiseerd in designertricot.Opgericht in 1924 door Hector Cousy. De broers Ludo en Wim Cousy runnen het bedrijf. Trees Cousy, dochter van Ludo, is als vijfde generatie actief in het bedrijf.Maakt breiwerk met een hoge moeilijkheidsgraad voor Dries Van Noten, Paul Smith, Haider Ackermann, Ann Demeulemeester, Christian Wijnants, Stephanie Anspach, Peter Pilotto, Y-3, Mosaert, 42/54 (sportswear brand van Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée)...

