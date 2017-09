Belgische startup maakt 3D geprinte zonnebril van plastic afval

Met behulp van 3D print technologie en gerecylceerde dashboards, PET-flessen en koelkasten maakt de startup 'w.r.yuma' - genoemd naar de zonnigste plek op aarde, Yuma - stijlvolle zonnebrillen. 'Als we geen slimme oplossing bedenken voor ons plastic afval, zal er in 2050 meer plastic in de oceanen zitten dan vis', klinkt het bij 33-jarige ingenieur Sebastiaan, de oprichter van w.r.yuma.

Het jonge merk startte een Kickstarter campagne, die al op de eerste dag van de lancering 130% van haar doelbedrag heeft opgehaald. Stijlvolle brillen met een goed verhaal en een duurzame oplossing zijn blijkbaar een gat in de markt.

Circulair

'Onze visie is een wereld waarin afval niet bestaat', zegt de oprichter van w.r.yuma. 'Onze zonnebrillen bestaan niet enkel uit gerecycleerd afval, maar ze zijn dankzij 3D print technologie ook demonteerbaar zodat ze makkelijk terug gerecycleerd kunnen worden.' Op die manier zijn ze een mooi voorbeeld van hoe de circulaire economie een oplossing kan bieden voor de vervuilende factor van de mode-industrie.

Het zonnebrillenmerk werkt voor het plastic afval voor de brilmonturen samen met de Better Future Factory in Rotterdam, dat gerecycleerde autodashboards, PET-flessen en koelkasten omsmelt tot duurzame 3D-printerinkt. Ook de Brusselse start-up Tridea levert 3D-printerinkt van gerecycleerde PET-flessen.

Bewustmaking

Naast een stijlvol accessoire aanbieden, dat op duurzame wijze werd gemaakt, wil w.r.yuma ook een gespreksopener vormen. 'We weten dat onze zonnebrillen de wereld niet kunnen veranderen, maar de mensen die ze dragen kunnen dat wél', klinkt het hoopvol.

'Het probleem van plastic afval is nog nooit zo urgent geweest als nu.' Er wordt bovendien verwacht dat de komende twintig jaar onze plastic productie nog zal verdubbelen.

De plastic soup wordt dus alleen maar groter als we geen innovatieve en drastische veranderingen doorvoeren.