Belgische ontwerper Kris Van Assche stapt op bij Dior Homme

Volgens bronnen uit de modemarkt zal Kim Jones - voormalige artistiek directeur voor de mannenlijn bij Louis Vuitton - de Belg opvolgen. Het nieuws van de nieuwe leider moet nog officieel bevestigd worden.

Na elf jaar als artistiek leider van Dior Homme kiest Kris Van Assche voor nieuwe uitdagingen. 'Mijn geest en hart zijn er gevuld met ervaringen. Ik verlaat dit prachtige modehuis om nieuwe avonturen na te jagen. Ik wil Bernard Arnault bedanken voor het vertrouwen dat hij me gegeven heeft en Sidney Toledano en Serge Brunschwig wil ik bedanken voor hun warme verwelkomingen bij Dior en hun aanhoudende steun gedurende de voorbije elf jaar', laat Van Assche optekenen in een verklaring.

Evolutie van Dior Homme

In 2007 nam Van Assche de fakkel over van Hedi Slimane. Critici schatten zijn kansen niet hoog in, wat onterecht bleek. 'Hedi werd verafgood in de mode', zei hij daarover in een interview met Jesse Brouns. 'Ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik ben daar nuchter bij gebleven. Het is altijd makkelijker om een huis over te nemen dat doodgebloed is, of niet meer draait. Dior Homme was een ongelooflijke hype. Ik stond voor een onmogelijke keuze. Meer van hetzelfde doen, dan word je daarvoor door iedereen gehaat, of alles veranderen, en dan is ook niemand tevreden. Wat doe je in zo'n geval? Je werkt hard, je kruist je vingers en je hoopt dat je het overleeft.'

Onder de vleugels van Van Assche evolueerde Dior Homme, naar eigen zeggen, naar een meer cool, democratisch en sportief merk.

Volgens WWD blijft de ontwerper aan de slag voor de multinational LVMH. In welke hoedanigheid is nog niet duidelijk.