Belgische mode-onderneemster Anne Chapelle wordt zakelijk leider Paul Poiret

Modejournalist Jesse Brouns schreef in juli 2017 al over de nieuwe zakelijke uitdaging die Anne Chapelle aan zou gaan bij Paul Poiret. Wat ze precies zou gaan doen, was toen nog onduidelijk.

'Ann Demeulemeester was mijn eerste avontuur, Haider Ackermann mijn tweede en Paul Poiret mijn derde', klinkt het bij Chapelle zelf op de website van Business of Fashion. Het merk werd opgekocht door de Koreaanse holding Shinsegae, die Chapelle aanstelde als zakelijk leider. Shinsegae wordt geleid door de kleindochter van de stichter van Samsung en staat bekend als de holding die Givenchy, Céline en Moncler naar Zuid-Korea bracht.

Roemrijke geschiedenis

Paul Poiret startte zijn couturehuis in 1904. De naam doet nog maar bij een select groepje modefans een belletje rinkelen, maar op zijn hoogtepunt was zijn modehuis het machtigste van Parijs.

Samen met Madeleine Vionnet was Poiret een van de eerste ontwerpers die vrouwen bevrijdde van het korset. Hij was bovendien in 1911 de eerste couturier met een eigen parfumbedrijf, nog tien jaar voor Coco Chanel Chanel haar beroemde No. 5 lanceerde. Helaas ging Poirets bedrijf ten onder aan de crisis van 1929. In 1944 stierf Poiret, arm en in de obscuriteit verzeild geraakt.

Anne Chapelle haalt het merk nu uit de vergeetput en hoopt met digitale marketing en sociale media het verhaal van Paul Poiret opnieuw beroemd te maken. 'Het is zoals het voorlezen van een boek aan de nieuwe generatie. We willen gewoon een mooi verhaal vertellen en het relevant maken vandaag de dag.'

Het merk Paul Poiret wordt tijdens Paris Fashion Week opnieuw gelanceerd op vier maart.