Belgisch onderonsje in modecollectief Entre Nous

De Belgische labels CXL Still, Dcember, Façon Jacmin, Lore Van Keer, Ophelia Lingerie, PLUTO On The Moon en Toos Franken vormen het collectiefEntre Nous. Ontdek hen tijdens het Entre Nous sales event in Antwerpen op 19 en 20 mei - en hieronder in de beeldslider.