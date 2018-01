Bekende merken zoals Adidas en H&M zetten in op een circulair modesysteem

Vorige lente waren de vierenzestig modebedrijven al overeengekomen op de Copenhagen Fashion Summit om meer in te zetten op een snellere transitie naar een circulair modesysteem. Samen ondertekenden ze daartoe het 2020 Circular Fashion System Commitment.

Doelstellingen

De vierenzestig bedrijven vertegenwoordigen in totaal honderdtweeënveertig modemerken waaronder Adidas, Zara, Asos, Lacoste, Pull&Bear, Eileen Fisher, Timberland en Wrangler. Door de ondertekening uitten ze hun steun voor een meer circulair modesysteem en engageerden ze zich om zelf een circulaire strategie voor hun bedrijf uit te tekenen die voor 2020 in werking moet treden.

Gisteren zetten de bedrijven hun individuele bedrijfsdoelstellingen online. In totaal werden er honderddrieënveertig doelen geformuleerd.

Gemeenschappelijke toekomst

'Sinds de ondertekening van het commitment in mei vorig jaar was ik erg benieuwd naar de concrete doelstellingen die de vierenzestig bedrijven zouden uitzetten', zegt Eva Kruse van Global Fashion Agenda.

'Ondertussen hebben we honderddrieënveertig doelstellingen gezien en ook al verschillen ze per bedrijf qua focus en de mate van engagement, toch delen de merken allemaal een gemeenschappelijke toekomst door stappen te ondernemen die naar een circulaire mode-industrie zullen leiden. Dat is erg bemoedigend om te zien.'

Inzamelen van oude kledij

Alle bedrijven gaan één of meerdere engagementen aan binnen vier domeinen: ontwerp met het oog op herbruikbaarheid, meer inzamelen van gebruikte kledij, toename van de verkoop van gebruikte kledij en toename van het hergebruik van textielvezels die afkomstig zijn van oude en gebruikte kleding.

De eerste evaluatie van de vooruitgang die de bedrijven maken wordt verwacht in mei 2018.

Een kledingmerk als Suitsupply engageert zich bijvoorbeeld om tegen 2020 in elke winkel een take-back-schema uitgerold te hebben. Op die manier willen ze binnen twee jaar al 25.000 kilogram gebruikt textiel en lederwaren opnieuw ophalen.

H&M zal stappen ondernemen in alle vier de domeinen. Voor de herverkoop van gebruikte kledij betekent dit onder meer dat tegen 2020 veertig tot zestig procent van de door H&M teruggenomen kledij opnieuw verkocht of hergebruikt zal worden. Dit project realiseren ze in samenwerking met een partner die onder meer toeziet op de kwaliteit van de ingezamelde kledij.

De eerste evaluatie van de vooruitgang die de bedrijven maken wordt verwacht in mei 2018.