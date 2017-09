Begint de marathon van fashion weeks enigszins in mineur?

Deze maand slaat de modekaravaan opnieuw haar tenten op, na een korte zomerbreak. De marathon van fashion weeks begint, enigszins in mineur, in New York. Een handvol klinkende namen vertrekt dit seizoen naar Parijs, of is al vertrokken: Rodarte en Proenza Schouler verplaatsten hun shows naar de coutureweek, in juli. Thom Browne en Joseph Altuzarra debuteren over enkele weken in Parijs.

