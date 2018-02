Antwerpse modestudenten exposeren tijdens New York Fashion Week

Gisteren startte in New York een tentoonstelling met ontwerpen van afgestudeerden van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Tijdens New York Fashion Week krijgen ze zo de kans om zichzelf voor te stellen aan de verzamelde mode-elite, op de expo in het kader van het project VOID die nog tot 17 februari loopt.