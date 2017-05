Antwerpse Modeacademie houdt eindejaarsdefilé in Park Spoor Noord

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni stellen de studenten van de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten hun creaties voor. Wie benieuwd is naar de verhalen achter de collecties van de masters kan terecht in een expo waar je inzicht krijgt in het creatieproces.