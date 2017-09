Antwerpenaar gaat uitdaging aan om meest duurzame jeans ter wereld te maken

De kledingproductie is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld en kledij wordt meer dan ooit - ongedragen zelfs - in de vuilnisbak gegooid. Heel jammer, want katoenteelt is enorm arbeidsintensief en vervuilt miljoenen liters water. Bovendien kan kleding gerecycleerd worden, wat veel duurzamer is dan telkens nieuwe vezels produceren.

Met deze kennis in het achterhoofd richtte Antwerpenaar Tom Duhoux zijn denim label HRVST op. Zijn doel? de meest duurzame jeans ter wereld ontwikkelen. De HRVST jeans wordt de eerste ooit die gemaakt wordt van 50% gerecycleerde denim.

Circulaire mode

Wat zo innoverend is aan dit denimmerk is het hoge percentage gerecycleerd materiaal. HRVST is daarom een echt circulair kledingmerk dat op basis van gerecycleerde denim nieuwe jeansproducten gaat maken. Samen met enkele duurzame partners is oprichter Tom Duhoux erin geslaagd om een garen te ontwikkelen van 50% oude jeans, aangevuld met Tencel©, een restproduct van de houtverwerking.

Bovendien wordt het garen in Vlaanderen gemaakt. En ook de kledingstukken worden niet in derdewereldlanden geproduceerd, maar uitsluitend in Europa gemaakt. Ieder onderdeeltje van de kledingstukken - van knop over kleurstof tot label - werd uitgedacht volgens de principes van de circulaire economie.

De eerste HRVST collectie zal bestaan uit 3 jeansbroeken en een stoere salopette voor vrouwen, net zoals 3 jeansbroeken en een jeansvest voor mannen. Elk stuk wordt uitgetekend door ontwerpster Ellen Robinson.