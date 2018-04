Antwerp Management School start internationale master Fashion Management

Eind jaren tachtig kende de Antwerpse modescene een grondige boost dankzij de 'Antwerp Six', onder wie Dries Van Noten en Ann Demeulemeester. Maar, zo klinkt het bij de Antwerp Management School, het modelandschap is aan het wijzigen. Creativiteit, durf en koppigheid volstaan niet meer. 'Je moet vandaag beschikken over kennis van zowel globale als lokale markten, inzicht in je klanten, expertise in businessmodellen en intellectueel eigendom, en managementvaardigheden op organisatorisch, financieel en logistiek vlak', klinkt het.

Een succesvolle professional moet ook mee zijn met concepten als digitalisering, circulaire economie en ethisch ondernemen. Om die reden start de hogeronderwijsinstelling vanaf volgend jaar met een eenjarige internationale master-na-masteropleiding. 'Daarvoor werken we samen met de gerenommeerde instellingen FAAP in Sao Paulo in Brazilië, Domus Academy in Milaan en London College of Fashion in Londen. Deelnemers krijgen zo een diepgaande kijk op de internationale mode-industrie en keren terug naar huis met een kostbaar pakket aan kennis, ervaring en contacten', luidt het.

Studenten volgen het eerste semester opleiding in Antwerpen. Het tweede semester vindt gedeeltelijk plaats in het buitenland. Op 2 mei vindt in Antwerpen een informatieavond plaats.