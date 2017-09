ANDAM-winnaar Glenn Martens: 'We zullen dat geld niet opmaken aan topmodellen'

Glenn Martens: 'Zo'n prijs betekent toch vooral veel stress. Je verschijnt voor een echte jury, en dan lijkt het alsof je terug op de schoolbanken zit, teruggekatapulteerd naar de academie. Je staat bij een tafel in U-vorm, met een microfoon en vijf modellen. En dan krijg je tien minuten om te vertellen wat het concept van je merk is en waar je naartoe wilt. De ANDAM heeft een dertigtal juryleden, allemaal CEO's van merken en professionals met jaren ervaring. Het gaat over de zakelijke kant van je merk. Dat zo'n jury erkent dat je ook op dat vlak goed bezig bent en potentieel hebt, is een fijn gevoel.'

...