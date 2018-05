Amanda Cortez lanceert badmodelabel: 'Voor de productie heb ik bewust voor Rio de Janeiro gekozen'

Amanda Cortez de Murga is geboren in Rio de Janeiro. Ze verhuisde in 2008 naar Brussel en werkte bij de Belgisch-Braziliaanse Kamer van Koophandel. Ze lanceert deze week haar badmodelabel Jungle Society.