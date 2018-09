Akaso, het Belgische merk dat Ethiopische kunst in de spotlight zet, opent Antwerpse winkel

Op wandelafstand van het MOMU opent het Belgische modemerk Akaso een eigen winkel. De oprichter van het merk, Philippe Vertriest, is vader van twee Ethiopische dochters en stampte Akaso uit de grond na de ontdekking van het boek 'Painted Bodies - African Body Painting Art, Tattoos & Scarification': een concept dat Afrikaanse kunstenaars en Belgische ontwerpers verbindt.

Lees hier over de ontstaansgeschiedenis van Akaso: Oprichter Belgische merk Akaso: 'Ik wil Afrikaanse kunst en creativiteit in de spotlight zetten'

Het label bestaat uit collecties waarvoor de patronen en prints ontworpen werden door de Ethiopische Karastam. De stam staat bekend om zijn opvallende bodypainting, wat de inspiratie vormt voor de prints. Iedere print in de collectie is het werk van een vast team artiesten - zowel vrouwen als mannen - uit de Karastam. Akaso vergoedt hen zoals westerse freelance ontwerpers. De kledingstukken worden in Europa gemaakt, met Europese materialen.

In de Akaso store krijgt de bezoeker het verhaal voorgeschoteld aan de hand van foto's en video's van de Akaso co-creatie workshops in Ethiopië