Adidas herlanceert iconische unisex Adicolor-collectie

Adicolor zag het levenslicht in 1983 als een voortborduursel op de DIY-cultuur. Sneakerheads konden spierwitte Adicolor sneakers en jasjes aankopen die geleverd werden met acrylverf zodat ze deze zelf konden voorzien van een tintje. In 2006 maakte het concept een comeback met de Color Series, een project waar creatievelingen zoals Peter Saville, Keith Harring, Jeremy Scott en Crooked Tongues hun medewerking verleenden. Iedere artiest creëerde toen een minicollectie schoenen en kleding rond een specifieke kleur.

35 jaar na de geboorte van Adicolor herlanceert Adidas Originals het project voor een derde keer, nu in de vorm van kleding, sneakers en accessoires die rechtstreeks vanuit de jaren zeventig gekatapulteerd lijken. Unisex T-shirts, hoodies, sweatshirts, 'Beckenbauer' track pants en jasjes met grote adidaslogo's werden uit het archief gehaald en overgoten in de vier originele Adicolorkleuren: Bluebird, Fairway Green, Scarlett Red en Sun Yellow. Perfect voor een ton-sur-ton look of voor enkele kleurrijke statements.