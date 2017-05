Adidas brengt exclusieve schoen uit met Antwerpse sneakerstore Avenue: 'Dit kan België op de sneakerkaart zetten'

Avenue werd in 2007 door Lina Fredriksson opgericht, pal in het hartje van de Antwerpse modebuurt, op een boogscheut van de Nationalestraat en de Antwerpse ModeAcademie. Of Fredriksson een glazen bol had om de athleisuretrend en voorafgaande sneakerhype te voorspellen is niet zeker, maar dat ze een neus heeft voor de meest boeiende kicks en exclusieve edities is duidelijk. Avenue is een begrip in België en daarbuiten, en de rij die zich bij een nieuwe release voor de deur van de kleine Antwerpse shop vormt is een extra attractie voor dagtrippers.

...