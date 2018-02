Achter de schermen: Knack Weekend lanceert capsulecollectie met Terre Bleue

"Dit jaar viert Mode dit Is Belgisch zijn 35ste verjaardag, dat wilden we op een bijzondere manier in de kijker zetten," vertelt Ruth Goossens, hoofdredactrice van Knack Weekend. "We werkten in het verleden al samen met designmerken voor limited editions, maar nog nooit voor een volledige collectie. Toen Terre Bleue met het idee kwam aanzetten om samen een collectie te ontwerpen, hebben we niet geaarzeld. Bij Belgische mode denken we in eerste instantie altijd aan de bekende ontwerpers, maar daarnaast zijn er ook meer dan zevenhonderd Belgische merken. Ook hierop mogen we best trots zijn, want ze worden niet zelden geroemd om hun kwaliteit, pasvorm en oog voor kleur."

Bij Terre Bleue werkten ze vorig seizoen samen met ontwerpster Maureen De Clercq. Dat werd een succes en dus zagen ze wel wat in een nieuwe capsulecollectie. "We vonden een samenwerking met Knack Weekend evident, omdat we dezelfde vrouwen aanspreken," vertelt Liesbeth De Keyser, marketingverantwoordelijke van het merk. "De lezers van Knack Weekend hechten belang aan kwaliteit en hebben oog voor detail. Twee kenmerken die ook cruciaal zijn bij elk van onze ontwerpen."

De eerste moodboards

Onze moderedactie heeft wel een oog voor stijl en trends, maar stoffen kiezen, jurken, blouses of broeken tekenen en prints bedenken, is nog een heel ander paar mouwen. Daarom gingen we te rade bij een van onze stylisten, Benoît Bethume. Als modeconsultant voor verschillende internationale merken had hij de nodige ervaring om ons te begeleiden bij dit project. Samen met hoofdstyliste van Terre Bleue, Maryse Poivre, en haar creatieve team ging Benoît Béthume van start met een moodboard die de sfeer, het kleurenpalet en de snit van de collectie bepaalt.

Er werd gekozen voor een sober kleurenpalet voorzien van accentkleuren als poederroze en elektrischblauw. "Omdat we een elegante maar toch erg sportieve collectie wilden, kozen we voor eerder klassieke ontwerpen afgewerkt met een sportief detail. Dat zie je bijvoorbeeld aan het gestreepte biesje op de witte blouse en de geklede broek of het boxy volume van de sweaters," aldus Bénoît Béthume.

Waar de doorlooptijd van een collectie van schets tot winkel normaal gezien een jaar in beslag neemt, klaarden we de klus in amper vier maanden. "Omdat we maar enkele maanden hadden en toch onze gekende kwaliteit wilde verzekeren, kozen we stoffen waar we al in eerdere collecties mee gewerkt hadden.

De snit, de prints en de kleuren zorgen voor een Knack Weekend-touch," aldus Liesbeth De Keyser. "Zo is de smalle rok gemaakt van een jersey die gewoonlijk gebruikt wordt voor sweatshirts en joggingbroeken. Het denim is heel ruw gehouden.

De klassieke broek heeft gestreepte panden aan de zijkanten. Een trui is versierd met ingezette grafische, kleurige stukken. Het traditionele witte shirt kreeg een verjongingskuur dankzij de gedestructureerde coupe en een sportiefbiesje aan de mouwen."

Dansen op beton

Nog iets nieuws: Terre Bleue fotografeert zijn campagnes steevast in de natuur, maar voor deze collectie trokken ze naar Brussel. In een volledig lege betonnen ruimte, ruilde balletdanseres Nina Tonoli (nvdr. de Belgische danst bij het Weense Staatsballet) haar pointes voor sneakers en sandalen met hoge hakken.

"Nina brengt met haar gracieuze dansbewegingen vrouwelijkheid in deze grafische, eerder androgyne collectie, vertelt Liesbeth De Keyser.

De capsulecollectie telt 14 stukken en is samengesteld uit een aantal verschillende looks, maar mixen naar eigen believen is uiteraard toegestaan. De broeken, blouses, jurken, T-shirts en sweaters vind je vanaf 21 februari in geselecteerde Terre Bleue winkels, online en in de verkooppunten van het merk.