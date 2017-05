Ace & Tate opent tweede Vlaamse winkel in Gent

Het merk staat bekend om leuke ontwerpen, handgemaakte (zonne-)brillen en een zeer scherpe prijs. Ace & Tate zette voor het eerst voet aan wal in Antwerpen. In Europa zijn er intussen al twaalf flagship stores van het merk, dat startte als online shop. Na Berlijn, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm en Antwerpen mag nu ook Gent een Ace & Tate shop verwelkomen.

In de Sint-Pietersnieuwstraat, vlakbij de nieuwe bibliotheek De Krook, zullen de deuren van de nieuwe shop openzwaaien. Deze nieuwe winkel is een verlengstuk van het online-first luik. Je kunt er stijladvies krijgen en hulp bij het kiezen van de juiste maat. Vijf dagen per week kan je er ook terecht voor een gratis oogtest op afspraak.

De internationale ontwerpstudio Weiss-heiten zorgde voor het design. Ze lieten zich daarvoor inspireren door de iconische Belgische stripgeschiedenis. Grafisch talent van eigen bodem, Jan van der Veken, mocht een kort maar krachtig stripverhaal uitwerken voor het Amsterdamse label. De Gentse illustrator boog zich zowel over het artwork aan de muren als het ontwerp van de neon. Het ontwerp van het schappensysteem was in handen van New Tendency, de designstudio uit Berlijn.

