Vooruitkijken om terug te blikken: horlogemerk Cartier zet verleden in de schijnwerpers

Werken aan duurzaamheid, omgaan met tegenslag en de stad van de toekomst: het zijn maar enkele onderwerpen van de social labs die Cartier van 3 tot en met 6 april organiseert in San Francisco.

Gesprekspartners van dienst tijdens het vierdaagse evenement zijn 'onbevreesde visionairs en vernieuwers' als de Amerikaanse chef en food-activiste Alice Waters, topfotograaf David LaChapelle en de Franse actrice en milieu-activiste Mélanie Laurent. De sportwereld zal vertegenwoordigd worden door Aimee Mullins, wiens onderbenen op jonge leeftijd geamputeerd werden. De Amerikaanse topatlete vestigde op de Paralympische Zomerspelen van 1996 niettemin wereldrecords op de 100 en 200 meter hardlopen en in het verspringen en stond nadien ook op de catwalk voor de Britse ontwerper Alexander McQueen.

Kersvers gezicht

Naast Apple Music-bons Larry Jackson en creatief directeur van Facebook Scott Tratteneris zullen ook Idriz Elba, Fifty Shades of Grey-regisseur Sam Taylor-Johnson en Jake Gyllenhaal hun opwachting maken in San Francisco. Laatstgenoemde is het kersverse gezicht van het Santos de Cartier-horloge dat ter plaatse gelanceerd wordt, en speelt de hoofdrol in de bijhorende campagnefilm die weldra online en in de bioscoop te zien is.

Gyllenhaal, vorig jaar voor het eerst als model te zien in de campagne voor het Eternity-parfum van Calvin Klein, is nog maar de eerste merkambassadeur in de 171-geschiedenis van Cartier. De acteur van onder Brokeback Mountain, Nocturnal Animals en Stronger werd gekozen omwille van zijn 'grenzeloze nieuwsgierigheid' en 'onbevreesde geest', liet het luxehuis weten. 'Gyllenhaal toont met elke film een nieuwe zijde van zijn talent en waagt zich aan uiteenlopende rollen'.

Eerste polshorloge

De social labs in San Francisco en de campagne met Gyllenhaal ondersteunen niet alleen de introductie van de nieuwe Santos de Cartier-lijn, maar onderstrepen ook de roots en innovatieve rol van Cartier zelf.

De geschiedenis van het horloge gaat immers terug tot 1904, toen Louis Cartier het ontwierp op vraag van de Braziliaanse luchtvaartpionier Alberto Santos-Dumont. Als piloot en uitvinder van talloze luchtvaartuigen verzocht Santos-Dumont de horlogemaker om een alternatief te ontwikkelen voor de toen gangbare, maar in de cockpit hinderlijke zakhorloges. Cartier bedacht daarop de Santos: geen zakhorloge dat van een bandje voorzien werd (zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk was voor de eerste 'polshorloges'), maar een uurwerk waarvan het mechanisme en de kast specifiek voor de pols ontworpen waren.

Geometrie

Ook op andere vlakken was de Santos revolutionair. Zo braken de kenmerkende rechte lijnen en geometrie van het ontwerp radicaal met de gangbare ronde horlogekasten, terwijl op de horlogering duidelijk acht schroeven te zien waren - de eerste keer dat zulke functionele elementen niet gecamoufleerd werden, maar ook een esthetische rol speelden.

Een en ander was ingegeven door de heraanleg van Parijs door Georges-Eugène Haussman en de opkomst van mechanische staalstructuren in de 'gouden eeuw' van de architectuur, maar vormde ook het begin van Cartiers experimenten met vorm, die later horloges als de Tonneau (1906), de Tortue (1912) en de Tank (1917) opleverden.

Focus op design

De modernisering van de Santos de Cartier, nu met een lichtere en meer gestroomlijnde kast en gemakkelijker te verwisselen polsbanden, en de inzet van andere 'baanbrekende geesten' is dan ook geen toeval. Cartier liet eerder al verstaan dat het zich opnieuw toe wil leggen op die traditie van elegante horloges met een vernieuwend design.

'Een hoogstand horloge moet over een krachtig, herkenbaar design beschikken, en daar moest de techniek ten dienst van staan', zei CEO Cyrille Vigneron eerder dit jaar op het horlogeriesalon SIHH in Genève. 'In dat opzicht hebben we bepaalde ontwikkelingen teruggeschroefd, in plaats van performante horloges voor louter technische doeleinden na te streven.'

