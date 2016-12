Vinger aan de pols: de evolutie van het nut van een horloge

Terwijl steeds meer mensen naar hun smartphone grijpen om het uur af te lezen, werken ze bij horlogemerken met hand en tandwiel om in te spelen op dat veranderende klimaat. Maar krijgen ze hun producten nog verkocht aan jongeren, en is de toekomst van het horloge überhaupt in gevaar?