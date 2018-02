Valentijnscadeau kopen? Human Rights Watch berekende de echte prijs van juwelen

In het 99-pagina's tellende rapport wijst de mensenrechtenorganisatie op de verborgen kosten van juwelen van dertien grote merken, die samen meer dan dertig miljard per jaar verdienen met goud en diamanten.

Kinderen

Het rapport beschrijft onder meer de omstandigheden waarin die waardevolle mineralen en metalen gewonnen worden. Bij het gevaarlijke werk in kleinschalige mijnen worden ook kinderen ingezet, die in sommige gevallen gewond raken of zelfs omkomen.

De mijnen hebben vaak desastreuse gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van de gemeenschappen in de buurt. Die gemeenschappen lijden bovendien enorm onder het geweld van gewapende groepen die zich verrijken met de mijnbouw.

Delen 'Als iemand een juweel koopt voor zijn of haar geliefde, zouden ze de juwelier moeten vragen wat er gekend is over de afkomst ervan'

'Heel wat juweliers kunnen meer doen om te onderzoeken of hun goud of diamanten verband houden met kinderarbeid of mensenrechtenschendingen', zegt Juliane Kippenberg van Human Rights Watch (HRW). 'Als iemand een juweel koopt voor zijn of haar geliefde, zouden ze de juwelier moeten vragen wat er gekend is over de afkomst ervan.'

Grote verschillen

Uit het rapport blijkt dat de merken meestal niet voldoen aan de internationale standaarden rond verantwoorde toeleveringsketens. Maar de scores vertonen erg grote verschillen. Tiffany's haalt als enige een 'sterke' score, gevolgd door Bulgari, Cartier, Pandora en Signet, die het etiket 'matig' krijgen. Merken als Chopard scoren 'zwak', terwijl drie merken, waaronder Rolex, niet reageerden op het onderzoek.

HRW wijst er wel op dat een groeiend aantal kleine juweliers inspanningen doet, vaak met de hulp van ngo's, om goud te kopen bij kleinschalige mijnbouwers die rekening houden met de mensenrechten. 'Het is hartverwarmend om te zien dat sommige bedrijven, klein en groot, stappen doen in de juiste richting', zegt Kippenberg. 'Hun acties tonen dat verandering mogelijk is.'