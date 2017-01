PETA koopt aandeel van LVMH om zo van binnenuit gruwelijke dierenmishandeling aan te kaarten

PETA ging op onderzoek en ontdekte dat reptielen op krokodillenfokkerijen in Vietnam - inclusief twee fokkerijen die huiden hebben geleverd aan een looierij in het bezit van Louis Vuittons moederbedrijf LVMH - gruwelijk worden behandeld. Ze worden in krappe, smerige kuilen opgesloten en soms wordt er op hen ingehakt terwijl ze nog leven. Naast Vietnam worden ook in Noord-Amerika en Afrika reptielen mishandeld voor luxueuze lederwaren.

Om van binnenuit aandacht te vragen voor dit probleem is PETA US op de Euronext Paris aandeelhouder van LVMH geworden. Zo willen ze het bedrijf aansporen te stoppen met de verkoop van goederen van exotische huiden. PETA Directeur van Internationale Programma's Mimi Bekhechi licht toe: 'Van protestacties op straat tot het uitspreken in de bestuurskamer, PETA zal druk leggen op LVMH om te stoppen met de verkoop van elke tas, horlogeband of schoen gemaakt van de huid van een reptiel.'

Marteling

PETA's onderzoek onthult dat op de twee fokkerijen die aan LVMH hebben geleverd, reptielen vijftien maanden lang in kleine, betonnen cellen liggen te wachten op hun dood. Sommige cellen zijn zelfs kleiner dan de lichamen van de reptielen. Andere krokodillen worden met tientallen tegelijk in kuilen vastgehouden.

Een van de slachtwijzen is ronduit gruwelijk. De medewerkers van de fokkerij hakken in op de nekken van de krokodillen en rammen er vervolgens metalen pinnen door, via het ruggenmerg. Sommige krokodillen kunnen nog meer dan een uur leven nadat het ruggenmerg en de bloedvaten worden doorgesneden.

Voor meer informatie kan je terecht op PETA.org.uk

Pas op, schokkend beeldmateriaal.

(LP)