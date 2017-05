Belgische juwelenontwerpster Lore Van Keer lanceert collectie voor mama's

Wat het juweel zo uniek maakt, is de persoonlijke touch. 'Wie naar mijn ring kijkt, ziet er op het eerste zicht niets speciaals aan. De naam van mijn zoontje is naar mij gericht, waardoor ik er de hele dag naar kan kijken', vertelt ze. 'Telkens wanneer mijn ogen op zijn naam vallen, krijg ik een warm gevoel. En dat wil ik delen met andere mama's.' Onder de naam 'Ode' brengt Lore vier ontwerpen op de markt, telkens met aangepaste naam of initialen. Na het ontwerpproces zocht Lore vier mama's die het moederschap elk op hun eigen manier combineren met een carrière. Om de collectie te lanceren kropen de vijf vrouwen samen voor de camera.

De eerste van de vier is An-Katrien Dullers (31), de vrouw achter PR & Creative Agency MARNIX & ALLY. Zij heeft twee kinderen: Jerôme (3) en Frances Mae (11 maanden), waarvoor ze naast haar carrière alle tijd maakt.

Rien De Mey (31) is freelance journaliste en lifestyle copywriter. Haar passie voor woorden en verhalen combineert ze nu een jaar met het opvoeden van haar dochtertje Matilda.

Daarnaast stapte ook Ingrid Deuss (43) mee in het verhaal. Ze opende in 2011 haar eigen fotogalerie en werkt als freelancer in de modeproductie en art buying scene. Zij vond het evenwicht tussen het drukke leven als zelfstandige en haar twee kinderen, Syd (10) en Lee (12).

Marianne Leenaerts (35) maakt naam met haar blog Daily Dose of Denim, een online platform dat verhalen brengt voor denim-liefhebbers. Ze werkt daarbovenop als freelancer in public relations en kreeg er zes maanden geleden een tweeling bij: Léa en Pauline.

Zilveren ring vanaf 215 euro, gouden ring vanaf 875 euro, www.lorevankeer.com

Lore Kimps