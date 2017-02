3.1 Phillip Lim gaat in zee met Falke

Als we de modegoden mogen geloven dan zijn statement tights het nieuwe zwart - tenzij je zwarte statement tights koopt natuurlijk. Fin. Om deze voorspelling kracht bij te zetten verwijzen we graag naar de runway show van 3.1 Phillip Lim tijdens New York Fashion Week, waar de modellen met zwarte of bleke panty's met een gekleurde contrasterende streep hun beste beentje voorzetten. Om dit te verwezenlijken ging de Amerikaanse designer in zee met beenmodespecialist Falke, en creëerde samen met hen een unieke capsulecollectie panty's en sokken. Want jawel: in tegenstelling tot andere attributen waar designers zich soms op beroepen om hun catwalksilhouet 'af' te maken zal dit zijden kleinood effectief verkocht worden vanaf augustus.

"Als we samen werken met andere merken, kiezen we enkel degene die de essentie van de schoonheid van de vrouw perfect weten te vatten. De samenwerking met Phillip Lim was een echte buitenkans. Hij weet perfect hoe een vrouw geraffineerd en sexy te maken, en dat is exact waar wij voor staan", klinkt het nog bij Falke.