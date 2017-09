A.F. Vandevorst stopt met prêt-à-porter

Een verjaardag is vaak een goed moment om terug te blikken op al wat is geweest, en dat was het ook voor A.F. Vandevorst toen het label twintig kaarsjes uitblies. In een persbericht zegt het merk nu haar prêt-à-porterlijn achter zich te laten en zich enkel nog toe te leggen op haute couture.

'In de toekomst willen we ons toeleggen op dat wat we het beste en het liefste doen: schoenen ontwerpen met onbeteugelde designs,' zo verklaart het duo achter A.F. Vandevorst de keuze in een persbericht. Vanaf nu zal het merk zich dus toeleggen op footwear met een sterke nadruk op vakmanschap en het ambacht, en capsulecollecties.

Rock 'n roll

A.F. Vandevorst bestaat sinds 1998, maar eigenlijk werd het zaadje van dit succesvolle designermerk al geplant als de twee elkaar leerden kennen op de eerste schooldag aan de Antwerpse Academie in 1987. Nadat ze afstudeerden in 1993, gingen ze aan de slag bij Dries Van Noten (zij) en als stilist (hij). In 1997 startten ze hun eigen label op, de eerste collectie showden ze in maart 1998 in Parijs. In hun mode-universum streven ze naar een balans tussen rock-'n-roll en couture, niet zelden met een artistieke of erotisch getinte inslag.

De eerstvolgende collectie zal komende januari getoond worden aan het grote publiek tijdens de Haute Couture Week in Parijs.