35 jaar Knack Weekend: 'We waren niet bezig met beroemd worden'

Olivier Rizzo is een internationale consultant en stylist. Sinds jaren is hij het brein achter de toonaan- gevende shows en campagnes van Prada, en ook achter die van Raf Simons en Calvin Klein. Daarnaast werkt hij voor gerenommeerde bladen zoals Vogue Italia, Another Magazine, Document Journal en Dust. Zijn werk is een inspiratie voor de hele modesector.

