3 vragen aan Marloes Hoedeman van Love Stories: 'Deze collab met H&M is een love affair'

De nieuwe winkel in Knokke zet de teller op zeventien wereldwijd. Niet slecht voor een merk dat nog maar vijf jaar bestaat. Ook de samenwerking met kledingreus H&M is best indrukwekkend te noemen: Love Stories schrijft zich niet alleen bij in het rijtje collabs met designernamen als Balmain, Margiela en Kenzo, het is ook het eerste lingeriemerk waarmee H&M in zee gaat.

Wat is het geheim achter het succes van Love Stories?

Hoedeman: Toen ik jaren geleden met Love Stories begon, was de lingeriesector wat ingeslapen. Een merk dat alleen bralettes (beha's zonder beugel of voorgevormde cup) maakt en dat niet in setjes denkt, bestond toen niet.

In het begin was ook lang niet iedereen ervoor te vinden, want in een bralette zie je uiteraard de natuurlijke vorm van je borsten beter en daar stonden nogal wat vrouwen argwanend tegenover. Terwijl dat net de bedoeling is: wij zien het als 'een vakantie voor je borsten'. We vinden het ook leuk om verschillende prints en kleuren met elkaar te combineren. Waarom zou je een slip met tijgerprint niet op een beha met sterren kunnen dragen?

Vrouwen met een cupmaat meer kunnen bij jullie niet terecht. Laat je dan niet veel potentiële klanten liggen?

Hoedeman: Een bralette is helaas niet geschikt voor alle maten. Als je wat grotere borsten hebt, dan heb je meer steun nodig en is een beha met een dun schouderbandje niet altijd aangenaam. We zijn nu aan het nadenken over hoe we dat kunnen oplossen. In de nabije toekomst willen we ook beha's maken tot cup F en in sommige modellen zelfs tot G.

Wat mogen we verwachten van de collectie voor H&M?

Hoedeman: De collectie is gebaseerd op de klassiekers uit het Love Stories-gamma: de bralette, slips en strings samen met pyjama's, een slaapmasker, sokken en toilettassen. Er zitten bestaande prints in, maar ook enkele nieuwe die je binnenkort ook in onze eigen collectie zal zien.

De stijlen zijn wat commerciëler, maar ze moeten dan ook een veel groter publiek dienen. De collectie zal worden verkocht in zestig landen, wat voor de bekendheid van het merk onbetaalbaar is. Ik noem de samenwerking onze 'love affair', alsof we even vreemdgaan met H&M.