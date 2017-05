24u in Neubau: van vegan ijs tot vintage shoppen

Neubau eyewear nam ons mee op sleeptouw doorheen de wijk die het hart van het team achter het hippe brillenmerk sneller doet slaan. Ze vernoemden hun label niet voor niks naar het zevende district van Wenen. Neubau wordt wel eens vergeleken met de wijk Friedrichshain in Berlijn. Een vergelijking die ons ook meteen te binnen schoot tijdens de stadswandeling. Dankzij de majestueuze gebouwen, die overigens in prima staat zijn, heeft Neubau ook wat weg van Parijs.

Het zevende district is het walhalla van creatieve geesten en progressieve denkers. Er heerst een relaxte sfeer die uitnodigt om te kuieren. Op de grens tussen het centrum en Neubau bevindt zich het MuseumsQuartier, waar kunstminners ogen tekort zullen komen. Niet alleen vind je hier 60,000 m² aan kunst, het is ook een buurt waar je gezellig kunt eten en drinken, zien en gezien worden.

Wenen is niet goedkoop en de winkels, restaurants en bars in Neubau smeken erom betreden te worden. Houd dus even de vinger op de knip tot je landt in Wenen en trek dan stante pede naar Neubau.

25 hrs Hotel

'We are all mad here' is de leuze van het 25hrs Hotel in Wenen. In een voormalige studentenresidentie zorgt dit designhotel voor een vrolijke en stijlvolle noot in het landschap. Het thema van de inrichting is 'circus' en het dakterras heeft een adembenemend uitzicht. Het is de ideale uitvalbasis voor de Neubau-wijk.

Ontdek hier de tips die we tijdens ons 24u durend verblijf in de Neubau-wijk verzameld hebben.

Marktwirtschaft

In Marktwirtschaft bevindt zich niet alleen het biologische restaurant die Liebe, maar ook een winkel waar je biologische en duurzame producten kunt kopen. Ze houden het niet op food, maar ook design wordt er aangeboden. Zo vind je er het Weense upcycling merk Gabarage, die al van voor het hip was aan upcyclen deden. Struin er zeker even rond, geniet van een drankje of hapje en laat je overtuigen door het mooie, duurzame aanbod.

Der Salatpiraten

Wie in de stad woont, heeft niet altijd de plaats voor een eigen tuin. De Salatpiraten sloegen daarom de handen in elkaar voor deze gemeenschapstuin. Alles wat ze kweken is eetbaar en biologisch geteeld. Op de daken van naburige gebouwen staan bijenkasten met zeer tevreden bijtjes: die kunnen immers hun buikje rond eten in de volkstuin. Neem een kijkje en laat je inspireren door deze stadstuiniers.

Veganista

Veganistisch ijs is zeker niet altijd even lekker, maar bij Veganista slagen ze erin om zo'n lekker ijs te maken, dat je een gewoon roomijsje maar banaal zult vinden na het proeven. Wij gingen er twee keer langs op twee dagen en zijn dieptreurig dat er in onze thuisstad geen gelijkaardige variant te vinden is. Om duimen en vingers af te likken!

Uppers & Downers

Neubau barst van de boeiende concept stores. Bij Uppers & Downers vind je mooie vintagevondsten, bizarre ontwerpen, internationale magazines en fanzines, leuke kaartjes en gekke geurtjes. Momenteel is het de eerste locatie voor een Neubau pop-up store.

Shakkei

Shakkei mag dan wel Japans klinken, het is een door en door Oostenrijks merk. Uniek aan dit merk is dat Shakkei duurzame kleding voor zakenvrouwen en -mannen aanbiedt. Want ook in professionele context moet je de mogelijkheid hebben om in verantwoorde kleding je job te kunnen uitoefenen. Naast deze USP heeft Gabriel ook glamoureuze avondkledij in het assortiment. Lees hier ons interview met ontwerper Gabriel Baradee.

Erich

Het restaurant Erich is zeer gezellig gelegen en heeft een erg smakelijke kaart. Ook vegetariërs en veganisten komen hier voldoende aan hun trekken. Tijdens een zonnige dag is het terras van Erich de ideale rustpauze voor een lunch, maar ook op grijze dagen is het een aanrader omwille van het stijlvolle interieur.

LeBurger

Bij LeBurger eet je de beste burgers in Wenen. Ideaal voor vleesliefhebbers, maar het vegetarische aanbod is zo ruim, dat je zelfs met een groep vegetariërs een burger moet gaan proeven. Dit burgerrestaurant heeft als pluspunt enkele heerlijke en unieke sausjes.

Margaret & Hermione

In wenen zijn ze alvast op de duurzame modetrein gesprongen. Bij Shakkei shopten we business wear en een avondjurk, maar een duurzame strandlook kan ook van pas komen. Enter het mooie Oostenrijkse swimwearmerk Margaret & Hermione, dat ze onder andere verkopen bij Sight Vienna. De ontwerpsters bedenken de mooiste prints in Wenen en laten de zwemkleding produceren in Europa, met duurzame materialen.