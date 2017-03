2 x duurzame sportlooks dankzij Honest By en Filippa K

De zes sportitems van Honest By werden gemaakt in Duitsland: daar vond het weven, verven en afwerken van de 100% biokatoenen kledingstukken plaats. Bruno Pieters, de oprichter van Honest By was de ontwerper van dienst. En ook Antwerpen komt voor in het nieuwe Honest By sportverhaal, want bij PAS print werden alle zes looks voorzien van een print.

De volledig transparante business filosofie van het Antwerpse merk vormde de inspiratie voor de ontwerpen van de prints. Voorts liet de ontwerper zich inspireren door India, omdat het zaadje voor Honest By daar geplant werd. Het was in India dat Pieters besliste om op een eerlijke en duurzame manier te werk te gaan. Alle items zijn uniseks.

En ook Filippa K brengt een sportcollectie op de markt. Onder de noemer Soft Sport lanceren ze een collectie die zowel voor lichte sporten als gewoon op reis of thuis gedragen kan worden. In zachte kleuren en volwaardige stoffen bieden ze een collectie aan die luxueus en comfortabel aanvoelt. Ze lieten zich inspireren door dansoutfits en streetwear. De sportitems worden gemaakt van onder andere biokatoen, kasjmier, tercel en modal. Lees hier meer over de stoffen die Filippa K gebruikt en waarom ze net voor deze materialen kiezen.