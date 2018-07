StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier: 'Alleen reizen lijkt altijd romantischer dan het uiteindelijk is'

Er gaat geen festival voorbij of Michèle Cuvelier is er geweest. Dat mag je zo goed als helemaal letterlijk nemen, want het jonge Studio Brussel-gezicht presenteert de festivalzomer dit jaar op de radiozender. Vorig jaar zat Cuvelier ook in de Generatie Nu-selectie van onze collega's van Knack Focus. 'Hoe meer feedback én kritiek, hoe liever ik het heb. Alleen neem ik ook alles voor waar aan, en zo kun je niet werken. Ik kan mijn eigen standpunt niet behouden.'

Wat was de beste zomer van je leven?

MICHÈLE CUVELIER:De zomer van 2015. Ik begon net bij Studio Brussel, was afgestudeerd, stond op het punt te verhuizen naar Brussel en had een Frans lief dat ik kon bezoeken in Nantes. Klinkt niet bijster bijzonder, maar er zat veel in de pijplijn en ik hou ervan als de zaken bougeren en je voelt dat avontuur in de lucht hangt. Laat ons zeggen dat mijn woon-, werk- en liefdeslevels goed zaten die zomer.

Wat is het leukste terras van Brussel voor een avondje doorzakken in de zomermaanden?

CUVELIER: Zoveel opties! Ik ga pleiten voor St-Géry in het centrum. Niet één terras specifiek, maar de concentratie van fijne hipsterbars met fijne cocktails. Kroeghoppen is een must, van La Machine naar de Zebra naar Les Brasseurs op de Anspachlaan.

Wat was de eerste reis die je ooit alleen maakte?

CUVELIER: Lissabon, toen ik 21 was. Ook al telt elke treinrit vanuit mijn thuishonk in West-Vlaanderen naar Brussel of Antwerpen als een vorm van reizen.

Reis je graag alleen of liever in gezelschap?

CUVELIER: Liefst in gezelschap. Alleen reizen lijkt altijd romantischer dan het uiteindelijk is. Dat merkte ik vorig jaar toen ik alleen door Frankrijk reisde en eigenlijk graag facetimede met mijn lief. Maar pas op, alleen reizen is ook handig. Eindelijk boeken die je kan uitlezen. En de sociale angst die je overwint om alleen op restaurant te gaan, is ook iets waard.

Vertel ons over een klein, geheim adresje in het buitenland dat je kent.

CUVELIER: Ik heb de beste puntillitas - gefrituurde inktvisjes - gegeten in El Pintón in Sevilla. Wauw.

Wat is het lelijkste souvenir dat je ooit meebracht?

CUVELIER: Ik gok dat dat een of andere mottige sneeuwbol moet zijn geweest. Ik ben niet zo'n souvenirmens, maar als andermans flaters ook meetellen: mijn zus kwam ooit terug uit Turkije met een knuffelsteen.

Als je je minibar zelf zou kunnen vullen, wat steekt er dan zeker in?

CUVELIER: Hallo gin-tonic met Hendricks gin, Fever Tree, komkommers en botanicals.

Welke reis zou je nooit opnieuw doen?

CUVELIER: Ik ging ooit op reis met iemand met vliegangst en we misten onze aansluiting per trein. Waardoor we op de meest akelige nachttrein naar Rome belandden. Op zich een avontuur, maar ik heb die nacht inwendig gevloekt en gedroomd over het luchtruim.

Wat is de meest overschatte reisbestemming?

CUVELIER: Ik ben gelukkig nog nergens geweest waar het echt tegenviel. Maar om toch iets te overraten: hop on hop off bustours.

Je bezoekt er wellicht verschillende, maar wat is je favoriete zomerfestival?

CUVELIER: Best Kept Secret in Hilvarenbeek, Nederland! Hele fijne sfeer, zalige line-up, een overload aan speciale eetkraampjes. En je kan met je voeten in het zand bij zonsondergang aan een meer kijken naar Arctic Monkeys of The National: what's not to like?

De ideale zomersong voor op dat festival?

CUVELIER: Sowieso iets indie met een leuke vibe. Return to the moon van El Vy of zo.

Aan welke ijssmaken kan jij niet weerstaan en welke ijssmaak ontbreekt er nog op deze wereld?

CUVELIER: Goeie vraag. Ik ben niet zo'n ijsjesmens, maar ik hou van straciatella en ontdekte onlangs frozen yoghurt. Zou Hendricksgin-tonic-met-Fever-Tree-komkommer-en-botanicals al bestaan?

Je vertrekt naar Italië: wat ontbreekt er zeker niet in je koffer?

CUVELIER: Mijn gsm om mijn moeder in paniek te bellen als ik bijna van een bergweg ben gestort met de huurauto. Bijna.

Heb je ook een favoriete Italiaanse zin?

CUVELIER: No hablo italiano.

Maar je Spaans zit toch al snor.