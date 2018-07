Roza (68) is windsurfer: 'Ik hou van het gevoel van controle'

'Na een paar uur op het water heb ik kramp in de armen en trekt mijn gezicht van het zout. Doodmoe ben ik dan, maar het is een voldane vermoeidheid. Ik hou van het gevoel van controle, denk ik. Je bent in de natuur en sjeest over het water. Heerlijk, als je plank uit het water komt en je alleen op je vin surft. Na een week werken is er geen betere manier om alles los te laten ...