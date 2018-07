Resist: De visuele erfenis van mei '68 in foto's van vroeger en nu

Fotografie heeft een belangrijke rol gespeeld in de organisatie, ontwikkeling en de ontvangst van protestbewegingen. Van de Commune van Parijs in 1871, de eerste politieke opstand die werd vastgelegd op camera, tot de Occupy bewegingen van de laatste jaren: fotografie heeft heel wat protestbewegingen over gans de wereld op de gevoelige plaat vastgelegd.

De meest gereproduceerde foto's van opstanden overstijgen de historische en nationale grenzen waarin ze voor het eerst werden vastgelegd en worden herkenbare symbolen voor de strijd die ze uitbeelden. Heel wat iconische foto's van protesten stammen uit de turbulente jaren zestig.

De expo in BOZAR neemt de beelden die de jaren 1960 definieerden opnieuw onder de loep. Aan de hand van zeldzame archiefbeelden, fotografie, mixed-media en video onderzoekt de tentoonstelling hoe het geluid van verandering dat in de jaren zestig werd ingezet resoneert tot vandaag.

De bijhorende catalogus Resist! bundelt de visuele erfenis van die tijd, in beelden van toen en nu.

Catalogus

Resist! The 1960s protests, photography and visual legacy

24.99 euro / 256 pagina's/ ISBN 978 94 014 55855 (EN)

Expo

Bozar, Paleis voor Schone Kunsten

Nog tot 26 augustus