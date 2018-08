Op deze leeftijd hebben we het meeste zelfvertrouwen

Iedereen wil ouder worden, maar niemand wil oud zijn. Mensen hebben vaak moeite met de fysieke beperkingen die ouder worden met zich meebrengt. Toch geraakt niet alles in het slop. Volgens onderzoekers moet ons zelfvertrouwen niet inboeten, ondanks alle veranderingen.

Wetenschappers verzamelden zo'n 190 artikels over zelfvertrouwen, waaruit ze een bron van informatie konden halen. Er werd data van ongeveer 165.000 mensen bestudeerd. Uit die analyse bleek dat het zelfvertrouwen begint te groeien tussen de vier en de elf jaar oud.

Daarna kent het even een kleine pauze in de puberteit. De onderzoekers waren verrast dat ons zelfvertrouwen over het algemeen niet daalt tijdens de tienerjaren, maar gewoon op hetzelfde niveau blijft hangen.

Wanneer we op tram drie stappen stijgt ons zelfvertrouwen opnieuw en beginnen mensen zich weer beter in hun vel te voelen. Dit niveau blijft zo tot aan je zestigste levensjaar.

'Mensen die zeventig of ouder zijn gaan dan weer zich aanzienlijk slechter voelen. Ze hebben misschien een partner verloren of wonen alleen, dat zorgt voor een deuk in hun zelfbeeld', aldus Ulrich Orth, co-auteur van de studie en professor psychologie aan de universiteit van Bern in Zwitserland.

De resultaten van de paper werden gepubliceerd in het Journal Psychological Bulletin. (Belga/LP)